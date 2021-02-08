الصحة العراقية تستعد لوصول لقاحات كورونا

2021/02/08 | 11:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، تجهيز دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بمستلزمات تتعلق بحفظ لقاحات كورونا....

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