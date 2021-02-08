الاستخبارات تعتقل شخصاً يدير مواقع إلكترونية لداعش في كركوك

2021/02/08 | 11:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القاء القبض على ارهابي يدير مواقع الكترونية لداعش على منصات التواصل الاجتماعي.وقالت المديرية في بيان، انه “بعملية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الزاب بمحافظة كركوك”.وبين ان “الارهابي هو احد الذين كانوا يقيمون في تركيا ويدير مواقع وهمية لداعش على التواصل الاجتماعي هناك كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا”.ولفت البيان الى ان “الارهابي يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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