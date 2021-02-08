المالية النيابية: بعض الوزراء صوتوا على الموازنة دون معرفة تفاصيل

2021/02/08 | 11:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاثنين، عن تفاصيل التعديلات التي اجرتها لجنته بشان الموازنة، مبينا ان التغييرات شملت 95% من بنودها وتقليص موازنة الرئاسات الثلاث، فيما أشار إلى أن بعض الوزراء صوتوا على الموازنة دون معرفة تفاصيل.وقال الصفار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة المالية في مجلس النواب عملت طوال 560 ساعة من الاجتماعات المتواصلة واستقبلت خلالها 320 مسؤول وحدة انفاق بشأن تعديل الموازنة”.واضاف ان “البرلمان نجح في تقليص الفارق بشكل كبير بين العجز والانفاق العام حيث وصل الرقم من 164 ترليون دينار الى 127 وهو مستمر بالتقليص فضلا عن تقليص موازنة الرئاسات الثلاث بنحو 20%”.واوضح الصفار ان “بعض الوزراء ابلغونا بانهم صوتوا على الموازنة الخاصة بدوائرهم دون معرفة تفاصيل ما عقد عملية تعديل الموازنة واخر اقرارها”.انتهى/ 25د

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