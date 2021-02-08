سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة نادية مراد تطالب بتطبيق اتفاق سنجار بأسرع وقت

2021/02/08 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، الناشطة الإزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، نادية مراد، بتطبيق اتفاقية سنجار بأسرع وقت.وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة حكومة إقليم كوردستان: أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل اليوم الأحد الناشطة … Readmore

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