التحالف الدولي يُجهِّز حرس الحدود بكاميرات حرارية

2021/02/08 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تجهيز التحالف الدولي قوات حرس الحدود بكاميرات حرارية.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية في مجال التسليح، وتجهيزه بالمعدات لبناء قدراته".وأكد، أن "التحالف الدولي باشر تجهيز حرس الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال استطلاع العصابات الإرهابية".

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