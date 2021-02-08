إعمام من الداخلية إلى المنتسبين: توطين الرواتب واجب

2021/02/08 | 12:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأثنين، توطين رواتب المنتسبين والموظفين في جميع المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للغانمي في بيان، إنه “تم إصدار اعمام لجميع تشكيلات ومفاصل وزارة الداخلية بالمباشرة اعتباراً من، اليوم، بتوطين رواتب المنتسبين والموظفين في المحافظات ممن لم توطن رواتبهم (الوجبة الثانية)”.وشار البيان إلى” أن التوطين حسب اختيار المنتسب أو الموظف لإحدى المصارف البالغ عددها ١٩ مصرفاً والمخولة من قبل البنك المركزي العراقي”.كما اكد الوزير على “ضرورة تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي الوزارة والعمل على متابعة موضوع التوطين بما يضمن اعطاء حقوق العاملين في وزارة الداخلية”.

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