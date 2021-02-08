ازاحة الستار عن لقاح “کوفو بارس” الايراني المضاد لكورونا

2021/02/08 | 12:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أزيح الستار، اليوم الاثنين في مؤسسة رازي لابحاث اللقاح وانتاج الامصال عن لقاح “کوفو بارس” الايراني المضاد لفيروس كورونا.ولقاح “رازي کوفو بارس” الايراني لايفقد فعاليته نتيجة التغيرات الجينية ويكافح الطفرات في فيروس كورونا وحصل اللقاح على موافقة لجنة الأخلاق الوطنية لإجراء اختبارات بشرية.وتم إنتاج کمیات من اللقاح لاعتمادها من قبل منظمة الغذاء والدواء حتى يتم إصدار تصريح للاختبار البشري، وبمجرد استلام التصريح سيتم البدء بتسجيل اسماء المتطوعين في الموقع الالكتروني للمؤسسة، وفقًا للمعايير التي لا تتدخل فيها مؤسسة رازي وسيتم تعيين فريق التجارب السريرية من جامعة إيران للعلوم الطبية وستبدأ التجارب السريرية في غضون الاسابيع الثلاثة القادمة تحت اشراف هذه الجامعة.يذكر إن مشروع صنع لقاح “رازي كوف بارس” تم تنفيذه بشكل مستقل من قبل باحثين في مؤسسة رازي لأبحاث اللقاح وانتاج الامصال.وستشمل المرحلة الاولى من التجربة السريرية للقاح “رازي كوفو بارس” 133 متطوعًا حيث سيتم حقن اللقاح في البداية لـ 13 شخصًا خلال ثمانية أيام و إذا لم تكن هناك اعراض ، سيستمر حقن اللقاح في مجموعات من 20 إلى 120 شخصًا آخر.



وان هذه المرحلة تستمر 23 يومًا والمرحلة الثانية للحقن ستستمر حوالي 4 إلى 5 أشهر ، وبعد نجاحها سيدخل اللقاح المرحلة الثالثة.



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