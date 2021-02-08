وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

2021/02/08 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي النائب اللبناني جان عبيد عن عمر يناهز الـ 82 عاما، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

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