بعد تجهيزات المليون دولار.. المشتركة: التحالف الدولي زوّد العراق بكاميرات حرارية

2021/02/08 | 12:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت العمليات المشتركة، الاثنين، عن تجهيز التحالف الدولي قوات حرس الحدود العراقية بكاميرات حرارية.

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وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (8 شباط 2021): إن "التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية في مجال التسليح، وتجهيزه بالمعدات لبناء قدراته".

وأكد، أن "التحالف الدولي باشر تجهيز حرس الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال استطلاع العصابات الإرهابية".

وأعلنت العمليات المشتركة، في وقت سابق، تسلم قوات الأمن العراقية معدات عسكرية من خلال برنامج صندوق التدريب والتجهيز في قاعدة الأسد الجوية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 شباط 2021)، إنه "تسلمت قوات الأمن العراقية معدات عسكرية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليون دولار من خلال برنامج صندوق تدريب وتجهيز في قاعدة الأسد الجوية لمكافحة داعش".

وأضاف، أن "التجهيزات تضمنت 15 سيارة دفع رباعي و معدات الأمن الأساسية للجيش العراقي أثناء قيامهم بعمليات يومية في معركتهم المستمرة لهزيمة داعش".

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