⚽ موجز بأهم وآخر الاخبار الرياضية من قناة (7SKY) الفضائية ⚽

2021/02/08 | 12:12 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موجز الرياضة من موقع قناة (7SKY) الفضائية

اليوم انطلاق الجولة الـ 18 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم من خلال مواجهتين بين الصناعات الكهربائية وأربيل والجوية يلاقي الميناء.

تعثر صفقة أنتقال سعد ناطق الى نادي الأهلي السعودي بسبب رفض إدارة الشرطة الاستغناء عن خدماته.

اللاعب محمد داود يهدد باعتزال كرة القدم في حال رفض إدارة النفط انتقاله الى الشرطة.

مانشستر سيتي يطيح بليفربول وينفرد بعيداً في صدارة البريميرليغ عقب تغلبه عليه برباعية مقابل هدف.

برشلونة ينجو من فخ بيتيس ويبلغ وصافة الليغا بعد الفوز بنتيجة (3-2).

ايه سي ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بعد تغلبه على ضيفه كروتوني برباعية بفضل ثنائيتين للسويدي ابراهيموفيتش والكرواتي أنتي ريبيتش ضمن المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة الإيطالية

باريس سان جيرمان يحسم كلاسيكو فرنسا بتغلبه على مارسيليا بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.

الدحيل القطري خامساً في مونديال الأندية بعد فوزه على اولسان الكوري الجنوبي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

روسيا تتوج بكأس رابطة المحترفين بالتنس بعدما قاد الثنائي دانييل مدفيديف وأندري روبليف منتخب بلادهما إلى التتويج بالفوز على إيطاليا 2-0 في نسختها الثانية.

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