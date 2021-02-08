العمليات المشتركة: التحالف الدولي زوّد العراق بكاميرات حرارية

2021/02/08 | 12:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن تجهيز التحالف الدولي قوات حرس الحدود العراقية بكاميرات حرارية.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن “التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية في مجال التسليح، وتجهيزه بالمعدات لبناء قدراته”.وأكد، أن “التحالف الدولي باشر تجهيز حرس الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال استطلاع العصابات الإرهابية”.

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