النوع الجديد من خام البصرة “يتفوق” على الثقيل بكمية الصادرات

2021/02/08 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

جاء خام البصرة المتوسط في المركز الثاني بكمية الصادرات بعد خام البصرة الخفيف متفوقًا على خام البصرة الثقيل خلال شهر كانون الثاني المنصرم.

وبلغت صادرات خام البصرة الخفيف1.097 مليون برميل يومياً أو حوالي 40٪ من إجمالي صادرات البلاد، تليها خام البصرة المتوسط 891 ألف برميل يوميا أو 30٪ من إجمالي الصادرات والبصرة الثقيل 782 ألف برميل يوميا أو 28٪ من إجمالي الصادرات.

وتبلغ درجة كثافة خام البصرة الخفيف 33 والمتوسط 29 والثقيل 24.

ويعد خام البصرة المتوسط درجة خام جديدة نسبيًا أدخلها العراق في كانون الثاني الماضي من أجل استقرار تدفقات تصدير الخام.

وقد جاءت الدرجات الجديدة مع زيادة وزن النفط الخام العراقي في السنوات الأخيرة مع ظهور المزيد من الحقول الجديدة لتغيير جودتها.

وبلغ إجمالي صادرات العراق من النفط الخام بما في ذلك تلك القادمة من إقليم كردستان 3.265 مليون برميل يوميا في كانون الثاني وهو أقل قليلا من انتاج كانون الأول الذي بلغ 3.288 مليون برميل يوميا.

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