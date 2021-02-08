بعد وفاة السابق بكورونا..اربيل تختار محافظا جديدا

2021/02/08 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة اربيل ، اليوم الاثنين،

لأوميد خوشناو محافظاً، بعد تحصله على

أغلبية المصوتين.

وتحصل أوميد خوشناو على أصوات 18 عضواً

من أصل 23 عضواً حضر الإجتماع.

وخوشناو مرشح عن الحزب الديمقراطي

الكور

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