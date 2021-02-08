احتجاج إيراني على استخدام روسيا عبارة

2021/02/08 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية

الإيرانية سعيد خطيب زاده، الأحد، أن

بلاده قدمت مذكرة احتجاج لروسيا بسبب

استخدامها عبارة "الخليج العربي".

وحسب وكالة "ارنا" الرسمية في إيران، قال

خطيب زاده إن الخارجية

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