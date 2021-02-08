النفط في اعلى اسعاره منذ عام

2021/02/08 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في الأسواق

العالمية، يوم الاثنين، إلى أعلى

مستوياتها منذ عام لتتجاوز 60 دولاراً

للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت،

مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين

رئيسيين.

وذكرت شبكة CNBC الإخب

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