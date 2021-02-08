مصرف الرشيد يدعو ذوي المتقاعد المتوفي للابلاغ عن “الوفاة”

2021/02/08 | 12:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا مصرف الرشيد اليوم الاثنين الموافق ٨ شباط ٢٠٢١ ذوي المتقاعد المتوفي مراجعة المصرف للابلاغ عن الوفاة بأسرع وقت ممكن.وأوضح المكتب الأعلامي في بيان وصل “النور نيوز” أن “هذه الدعوة جاءت لمنع اي حالة تلاعب قد تحصل براتب المتوفي بعد الوفاة وبالتالي يترتب تبعات مالية على ذويه”.ومن جانب اخر اكد المصرف على …

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