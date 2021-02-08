البصرة.. تظاهرتان جديدتان للعقود والأجراء اليوميين

2021/02/08 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر محلي في البصرة، الاثنين (8 شباط 2021)، بانطلاق تظاهرتين في المحافظة، تطالبان بتثبيت العقود على الملاك الدائم، وصرف رواتب الأجراء الجدد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً كبيراً من موظفي العقود في وزارة الكهرباء تجمعوا أمام مبنى الشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم".

وأضاف، أن "الاجراء اليوميين الجدد في تربية البصرة ضمن الـ 30 الف درجة وظيفية خرجوا بتظاهرات جديدة وطالبوا باقالة مدير التربية ومعاونه الاداري".

وأشار المصدر إلى أن "تلك المطالبات جاءت خلال تظاهرة نظمت صباح اليوم وذلك بسبب عدم صرف رواتبهم، فيما طالبوا محافظ البصرة بالتدخل الفوري لانصافهم".

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