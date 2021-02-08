مصرف الرشيد يوجه طلباً لذوي المتقاعد المتوفي

2021/02/08 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، ذوي المتقاعد المتوفي مراجعة المصرف للإبلاغ عن الوفاة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هذه الدعوة جاءت لمنع اي حالة تلاعب قد تحصل براتب المتوفي بعد الوفاة وبالتالي يترتب تبعات مالية على ذويه".

ومن جانب اخر أكد المصرف، على "ضرورة الاحتفاظ بالبطاقة الخاصة بالراتب والرقم السري وعدم تسليمها لاي جهة".

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