العمليات المشتركة تؤكد لـ/ لنينا / استمرار التحالف الدولي بدعم واسناد القوات الامنية بمختلف المجالات

2021/02/08 | 12:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار التحالف الدولي بدعم واسناد القوات الامنية بمختلف المجالات.وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ، في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان التحالف الدولي سلمنا خلال اليومين الماضيين الكثير من التجهيزات والمعدات التي تسهم في زيادة قدرات وامكانيات القوات الامنية لمواجهة التنظيمات الارهابية ، وهناك عدد من الدفعات لمعدات قتالية وفنية ستقدم من التحالف الدولي الى القوات الامنية العراقية في الايام القليلة المقبلة ، حسب جدول زمني معد لذلك "./ انتهى9

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