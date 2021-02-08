وفاة وزير الخارجية الامريكي الاسبق جورج شولتز عن عمر ناهز 100 عام

2021/02/08 | 12:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توفي جورج شولتز، وزير الخارجية الامريكي الاسبق، عن عمر ناهز 100 سنة، حسبما أفاد معهد هوفر الذي كان شولتز عضوا فخريا فيه.ووصف المعهد في بيان، شولتز الذي تولى حقيبة الشؤون الخارجية الأمريكية في الفترة من تموز 1982 حتى كانون الثاني 1989، بأنه كان "أحد السياسيين الأكثر اتساقا في كل الأزمنة"، مشيرا إلى أنه عمل مع ثلاثة رؤساء أمريكيين.وشغل شولتز خلال حياته المهنية مناصب في وزارات الخارجية والخزانة والعمل وهيئة إدارة الميزانية./ انتهى9

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