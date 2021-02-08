الحشد الشعبي في العراق وتحديات المرحلة – الجزء الأول

2021/02/08 | 12:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ معاون رئيس اركان الحشد الشعبي لشؤون العمليات في العراق ابو علي البصري بالذكرى الـ42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران....

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