الحشد الشعبي في العراق وتحديات المرحلة – الجزء الثاني

2021/02/08 | 12:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الجزء الثاني من الحوار المفصل الذي اجرته قناة العالم الإخبارية عبر برنامج "ضيف وحوار" مع أبو علي البصري معاون رئيس اركان الحشد الشعبي لشؤون العملي...

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