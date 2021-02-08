الداخلية توطن رواتب منتسبيها في جميع المحافظات

2021/02/08 | 12:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توطين رواتب المنتسبين والموظفين في جميع المحافظات.

بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ، اكد إنه “تم إصدار اعمام لجميع تشكيلات ومفاصل وزارة الداخلية بالمباشرة اعتباراً من اليوم بتوطين رواتب المنتسبين والموظفين في المحافظات ممن لم توطن رواتبهم ضمن الوجبة الثانية”.

واشار البيان إلى أن “التوطين حسب اختيار المنتسب أو الموظف لإحدى المصارف البالغ عددها ١٩ مصرفاً والمخولة من قبل البنك المركزي العراقي”.

ولفت البيان على “ضرورة تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي الوزارة والعمل على متابعة موضوع التوطين بما يضمن اعطاء حقوق العاملين في وزارة الداخلية”.

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