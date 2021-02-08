خبير قانوني: مجلس الامن سيصدر قرار مراقبة الانتخابات

2021/02/08 | 12:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب يوم الاثنين، ان قرار مجلس الامن الدولي حول الانتخابات سيكون قرار مراقبة وليس قرار الاشراف، لافتا الى ان المجلس لا يعود للعمل بالفصل السابع.

وقال حرب لـPUKmedia: ان قرار مجلس الامن الدولي المنتظر صدوره حول الانتخابات سيكون قرار مراقبة الانتخابات وليس قرار الاشراف على الانتخابات ويعتبر مكملاً لقراره 1770 لسنة 2007 الخاص ببعثة يونامي والذي لا زال نافذاً ويتجدد سنوياً ويحدد مهمة يونامي بالعون والمساعده للعراق وليس الاشراف او المراقبة على الانتخابات التي سيقرها القرار الجديد، موضحا، ان مجلس الامن الدولي سبق وان ألغى الفصل السابع الذي كان مطبقاً على العراق منذ غزو الكويت سنة 1990 بالقرار 2017 لسنة 2013 ولا يعود مجلس الامن لأعادة العمل بالفصل السابع كونه يحترم السيادة العراقيه اولاً ولا يرغب المجلس في التدخل بالعملية الانتخابية التي تعتبر من الشؤون الداخلية بموجب ميثاق الامم المتحدة.

واضاف: ان المجلس لا يرغب بأن يتولى اجراء الانتخابات او الاشراف عليها بشكل مباشر وغاية ما يمكن ان يقرره هو المراقبة للعملية الانتخابية اذ ان الرقابة تعني الاطلاع على سير العمليه الانتخابيه ومتابعتها ومعاينتها فقط اما الأشراف فيعني الامرة والقيادة ومباشرة العملية الانتخابية وعدم الاكتفاء بالمراقبه فقط والاشراف ما سيبتعد عنه مجلس الامن الدولي في قراره الجديد بشأن الانتخابات العراقية وان كانت المراقبة بموجب قرار مجلس الامن الدولي هي التي تحدد شرعية الانتخابات وتمنحها الصفة القانونية بما لمجلس الامن الدولي من سلطه طبقاً للفصل السابع بأعتباره السلطه التشريعيه الدولية.

PUKmedia خاص

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