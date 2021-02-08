التحالف الدولي يُزود العراق بكاميرات حرارية

2021/02/08 | 12:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن تجهيز التحالف الدولي لقوات حرس الحدود بكاميرات حرارية.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي: إن "التحالف الدولي مستمر بدعم القوات الأمنية في مجال التسليح، وتجهيزه بالمعدات لبناء قدراته".

وأكد، أن "التحالف الدولي باشر بتجهيز قوات حرس الحدود بأبراج ذكية وكاميرات حرارية ومعدات فنية تستخدم في مجال الاستطلاع ومتابعة العصابات الإرهابية".

PUKmedia وكالات

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