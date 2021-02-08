بالصورة.. المحاضرون المجانيون ينظمون وقفة احتجاجية وسط ديالى

2021/02/08 | 12:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..نظم العشرات من المحاضريين المجانيين في ديالى، الاثنين، وقفة احتجاجية وسط المحافظة للمطالبة بالتعيين.وقال فراس علي احد القائمين على الوقفة الاحتجاجية في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من المحاضرين المجانيين نظموا امام مبنى حكومة ديالى المحلية وسط بعقوبة وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين وحسم ملفهم المعلق من اشهر طويلة وفق البيانات والاجراءات الحكومية المتبعة مع بقية المحافظات الاخرى”.واضاف علي،ان” وفد من المحاضريين عقد لقاء موسع مع حكومة ديالى المحلية على امل الوصول الى نتائج تسهم في بلورة حلول تنهي ماساة اكثر من 30 الف محاضر ينتظرون منذ اشهر طويلة حسم ملفهم المعقد”.وتابع،ان” المحاضريين المجانيين يمثلون جزء من مشكلة البطالة في ديالى والتي بلغت حدود استثنائية جدا دفعت نسبة البطالة الى اكثر من 40%”.وكانت حكومة ديالى المحلية ارسلت قوائم باسماء اكثر من 30 الف محاضر الى وزارة المالية والتربية من اجل حسم ملفهم.



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