2021/02/08 | 12:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية العراقية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/08 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية العراقية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية العراقية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).