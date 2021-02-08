2021/02/08 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الاثنين , ان الكثير يذهب خطأ بان البرلمان له اليد الطولى في عقد الاتفاقيات الاقتصادية مع أي دولة وهذا الامر لاعلاقة له دستوريا بالبرلمان , مبينا ان ابرام العقود مع الصين هو شان حكومي يقع ضمن العلاقات الاقتصادية التي تبرمها الحكومة .وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” للأسف بعض النواب يحاولون زج انفسهم في التدخل بشأن رسم السياسة الاقتصادية والضغط على الحكومة لعقد اتفاقيات اقتصادية او منعها مع الدول وهذا الامر ليس من اختصاص البرلمان اطلاقا ” .وأضاف ان ” الاتفاقية الاقتصادية مع الصين هو شان حكومي بحت ودور البرلمان مراقبة تنفيذ العمل لاي مشاريع اقتصادية تقوم بها الحكومة مع الدول”.وأشار المسعودي الى أن “تدخل مجلس النواب في السياسية الاقتصادية للحكومة يتنافى مع المادتين 78 و80 من الدستور الي تقضي بفصل السلطات ” .



انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : البرلمان لاعلاقة له بقبول الاتفاقية الصينية من عدمها والامر يعود للحكومة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : البرلمان لاعلاقة له بقبول الاتفاقية الصينية من عدمها والامر يعود للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).