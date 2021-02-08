نائب كردي: على الاقليم تسليم ملف النفط تحت اشراف بغداد وانهاء الازمة

2021/02/08 | 12:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، الاثنين، بعض الاطراف في بغداد واربيل بالعمل على عرقلة اي اتفاق بين الطرين واستمرار الوضع القائم، مبينا ان اربيل مطالبة بتسليم صادرات النفط الى الحكومة الاتحادية وانهاء الخلافات.وقال عبد الله في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” هناك اتفاقا مبطنا بين بعض القوى السياسية في اربيل وبغداد من اجل عرقلة اي حلول بين الطرفين من اجل بقاء الوضع على ما هو عليه الان”.واضاف أنه “الان لا توجد اي صلاحية من قبل الحكومة الاتحادية على وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان وهو امر مخالف للدستور”.وأكد عبد الله، أنه “يجب ان يتضمن الاتفاق اشراف الوزارة الاتحادية على بيع النفط في الاقليم بشكل كامل على ان تتعاون مع وزارة الثروات الطبيعة لأنهاء الخلافات بشكل جذري”.انتهى/ 25د

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