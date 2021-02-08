اجتماع جديد للمالية النيابية بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة

2021/02/08 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

اللجنــــة الماليـــــة تعقد اجتماعها الـ(٤٣) الذي تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، وضمن جدول أعمالها استضافة وزيرة الهجرة والمهجرين .

يتبع .



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