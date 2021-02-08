بالوثائق.. التربية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي الحالي

2021/02/08 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي

وجهت وزارة التربية ، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بأمتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي 2020 – 2021

وقالت الوزارة عبر البيان الذي أوردهُ المكتب الإعلامي ان "الامتحانات الشفوية والتحريرية تجري داخل المدرسة حضورياً ضمن المدة المحددة ، وتكون درجة امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول كما معمول به سابقاً ، على ان يؤدي تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى امتحانات نصف السنة شفوياً عدا دروس اللغات والرياضيات للصف الرابع الابتدائي تكون شفوية وتحريرية ، بالإضافة الى ان درس الرياضة والفنية يدخل ضمن الجدول الأمتحاني .

وتابع البيان ، يعتمد الامتحان النظري والعملي لدرس الحاسوب كما معمول به سابقاً ، اما في حال عدم وجود امتحان (عملي) يُعتمد (النظري) فقط (50% ×2) ، اما بالنسبة لطلبة الانتساب فأنهم يؤدون الامتحانات المشمولة بالشفوي (الامتحانات الشفوية + التحريري) من (50% ×2) ، اما المواد غير المشمولة بالشفوي يكون امتحانهم من (50% ×2) .

وفي السياق ذاته اشارت المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، ان درجة القرار لطلبة الكورسات تكون كما معمول به سابقاً (10) درجات قرار لكل كورس ، مضيفةً ان إجراء الامتحانات لمرحلة واحدة أو أكثر تُقدره إدارة المدرسة أذ (يعتبر الصف وحدة لا تتجزأ في الامتحانات التحريرية ولا يجوز وضع درس لكل شعبة من الصف) ، وفيما يخص الطلبة الذين انتظموا بالدوام ولم يمتحنوا (امتحانات شهرية) يؤدون امتحانات نهاية الكورس الأول من (50% ×2) ، مع التأكيد على ضرورة أتباع الإجراءات الوقائية والسلامة للتلاميذ والطلبة .

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