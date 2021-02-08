العمليات المشتركة تؤكد لـ/ لنينا / استمرار التحالف الدولي بدعم واسناد القوات الامنية بمختلف المجالات / موسع

2021/02/08 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار التحالف الدولي بدعم واسناد القوات الامنية بمختلف المجالات.وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان التحالف الدولي سلمنا خلال اليومين الماضيين الكثير من التجهيزات والمعدات التي تسهم في زيادة قدرات وامكانيات القوات الامنية لمواجهة التنظيمات الارهابية ".واضاف :" ان التحالف الدولي سلم قوات حرس الحدود وقوات الجيش مؤخرا ، عددا من الابراج المتطورة والتي تحتوي على الكاميرات الحرارية ، للاسهام في زيادة قدرات تلك القوات على ضبط الحدود ومنع التهريب ، ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش الارهابي الى الاراضي العراقية ".واكد :" ان الضربات الجوية لطيران التحالف الدولي ضد عناصر تنظيم داعش مازالت مستمرة وكبيرة ومؤثرة ، كما يقدم التحالف الدولي المعلومات الاستخبارية الى القوات الامنية وكذلك يقدم الاستشارة لها ، وهناك عمليات كبيرة نفذت للقوات الامنية العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي لمطاردة خلايا داعش الارهابية ".واشار الى :" ان هناك عددا من الدفعات للمعدات القتالية والفنية التي ستقدم من التحالف الدولي الى القوات الامنية العراقية في الايام القليلة المقبلة ، حسب جدول زمني معد لذلك "./انتهى9

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