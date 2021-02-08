"خادم الرضا" في العراق.. وسرادق العزاء للنفاق

2021/02/08 | 12:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلنا يتذكر كيف قام الاعلام العربي الرجعي وفي مقدمته الاعلام السعودي، وكذلك الاعلام الممول من قبل ابنة الطاغية صدام رغد، سرادق العزاء ، التي تعالى منه...

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