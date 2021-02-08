2021/02/08 | 12:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: بدء اجتماع وزراء خارجية العراق والأردن ومصر

بدأ الاجتماعي الثلاثي العراق الأردني والمصري، اليوم الاثنين، ضمن آلية التنسيق الثلاثي وعلى الصُعُدِ كافّة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في بيان، إن "الاجتماع الثلاثي بين وزير الخارجيّة فؤاد حسين ونظيريه المصري والأردني، ضمن آلية التنسيق الثلاثي، بدأ اليوم".

وأضاف، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكّد أهمية التكامل ضمن آلية التنسيق الثلاثي وعلى الصُعُدِ كافّة".

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