التربية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي الحالي

2021/02/08 | 12:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة التربية، اليوم الاثنين، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بأمتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي 2020 – 2021 وقالت الوزارة في بيان، ان “الامتحانات الشفوية والتحريرية تجري داخل المدرسة حضورياً ضمن المدة المحددة ، وتكون درجة امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول كما معمول به سابقاً، على ان يؤدي تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى امتحانات نصف السنة شفوياً عدا دروس اللغات والرياضيات للصف الرابع الابتدائي تكون شفوية وتحريرية ، بالإضافة الى ان درس الرياضة والفنية يدخل ضمن الجدول الأمتحاني”.وأضافت “يعتمد الامتحان النظري والعملي لدرس الحاسوب كما معمول به سابقاً، اما في حال […]

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