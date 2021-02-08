تركيا “محتفلة” بارتفاع حجم التبادل التجاري مع العراق لأكثر من 20 مليار دولار خلال العام الماضي

2021/02/08 | 13:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن السفير التركي في بغداد -فاتح يلدز- ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى 20.66 مليار دولار أثناء 2020.

وأضاف يلدز -في تغريدة له على تويتر- أن العراق يأتي في المرتبة الرابعة بين كبار مستوردي السلع التركية بعد كل من ألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وفي فبراير/شباط الماضي 2020 قال السفير التركي لدى العراق إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15.8 مليار دولار عام 2019.

ويعدّ منفذ إبراهيم الخليل البري بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع تركيا.

وكان التبادل التجاري (مجموع الصادرات والواردات) بين البلدين قد تراجع في أعقاب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث مساحة العراق عام 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي وأثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لأنقرة شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة صنع الأرضية التي تدعم رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مثل اتفاقية إلغاء ازدواجية الضرائب، والاستمرار في المشروعات التنموية خاصة قطاع الطاقة، ومنها الأنبوب النفطي بين كركوك وجيهان.

وحينئذ قال الكاظمي إن تركيا من أهم الشركاء التجاريين للعراق، وأعرب عن رغبة بلاده في مزيد من التطور في العلاقات والشراكة الاقتصادية مع تركيا والاستثمار بوجه خاص في القطاعات التي يحتاج إليها العراق.

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