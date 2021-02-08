التربية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي 2020 – 2021

2021/02/08 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني_ وجهت وزارة التربية، اليوم الإثنين، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي 2020 – 2021.وقالت الوزارة في البيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الامتحانات الشفوية والتحريرية تجري داخل المدرسة حضورياً ضمن المدة المحددة ، وتكون درجة امتحانات نصف السنة ونهاية […]

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