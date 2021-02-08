2021/02/08 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحاف: بدء اجتماع وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيريه الأردني والمصري ضمن آلية التنسيق الثلاثي

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