وزير النفط العراقي: ارتفاع سعر الخام بالمصافي لن يؤدي لارتفاع أسعار المحروقات

2021/02/08 | 13:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار أن ارتفاع سعر الخام الواصل للمصافي، لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي يجري تسويقها للمواطنين .وقال عبدالجبار وفقاً لبيان للوزارة إن "رفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي المحلية، جاء بناءً على …

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