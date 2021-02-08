مصرف الراجح الاسلامي يطلق قرض الاسكان بقيمة 100مليون دينار

2021/02/08 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الراجح الاسلامي عن اطلاق مبادرة الاسكان تصل الى 100مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية.

وقال المصرف في منشور على صفحته في "الفيس بوك" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان المصرف يطلق مبادرة الاسكان تصل الى 100 مليون دينار للمواطنين المواطنين رواتبهم لدى المصرف لشراء وحدة سكنية في المناطق السكنية.

واضاف ان الحد الاعلى للمرابحة 100 مليون دينار وبفترة تسديد 15 سنة وبقيمة مرابحة لاتتجاوز 4% متناقصة.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بقسم التوعية المصرفية ‪07835774156

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