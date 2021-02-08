2021/02/08 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز سعر خام برنت اليوم الإثنين 60 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى منذ عام.. برنت يتجاوز 60 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى منذ عام.. برنت يتجاوز 60 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).