2021/02/08 | 13:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن بدء اجتماع وزيرها ونظيره المصري والاردني ضمن الية التنسيق الثلاثي.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، إن “الإجتماع بدء بين وزير الخارجيّة فؤاد حسين ونظيريه المصري والأردني، ضمن آلية التنسيق الثلاثي في القاهرة”.واضاف الصحاف، ان”وزير الخارجية اكد على اهمية التكامل ضمن الية التنسيق الثلاثي وعلى الصعد كافة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء اجتماع وزير الخارجية ونظيره المصري والأردني ضمن الية التنسيق الثلاثي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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