التربية تُوضح آلية امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2020 – 2021

2021/02/08 | 13:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

وجهت وزارة التربية، الاثنين، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات الالتزام بالتعليمات الخاصة بأمتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي 2020 – 2021.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 شباط 2021) إن "الامتحانات الشفوية والتحريرية تجري داخل المدرسة حضورياً ضمن المدة المحددة، وتكون درجة امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول كما معمول به سابقاً، على ان يؤدي تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى امتحانات نصف السنة شفوياً عدا دروس اللغات والرياضيات للصف الرابع الابتدائي تكون شفوية وتحريرية ، بالإضافة الى ان درس الرياضة والفنية يدخل ضمن الجدول الأمتحاني".

وأضاف البيان، "يعتمد الامتحان النظري والعملي لدرس الحاسوب كما معمول به سابقاً ، اما في حال عدم وجود امتحان (عملي) يُعتمد (النظري) فقط (50% ×2)، اما بالنسبة لطلبة الانتساب فأنهم يؤدون الامتحانات المشمولة بالشفوي (الامتحانات الشفوية + التحريري) من (50% ×2) ، اما المواد غير المشمولة بالشفوي يكون امتحانهم من (50% ×2) ".

وأشارت الوزارة إلى أن "درجة القرار لطلبة الكورسات تكون كما معمول به سابقاً (10) درجات قرار لكل كورس، مضيفةً ان إجراء الامتحانات لمرحلة واحدة أو أكثر تُقدره إدارة المدرسة أذ (يعتبر الصف وحدة لا تتجزأ في الامتحانات التحريرية ولا يجوز وضع درس لكل شعبة من الصف)".

ولفت البيان إلى أن "الطلبة الذين انتظموا بالدوام ولم يمتحنوا (امتحانات شهرية) يؤدون امتحانات نهاية الكورس الأول من (50% ×2) ، مع التأكيد على ضرورة أتباع الإجراءات الوقائية والسلامة للتلاميذ والطلبة".

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