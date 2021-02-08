وزير النفط يتكفَّل بعلاج مقاتل تكريماً لمحاربته عصابات داعش

2021/02/08 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار،اليوم الاثنين، بتكفّل علاج مقاتل تكريماً لمحاربته عصابات داعش.

وقال وكيل الوزارة كريم حطاب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الوزارة حريصة على دعم المبادرات الانسانية والاجتماعية التي تستدعي ذلك ، وخصوصاً مقاتلينا الأبطال والجرحى وعوائل الشهداء،وجاء ذلك خلال زيارة المقاتل الجريح البطل ناجح صالح من محافظة المثنى ، الذي أصيب بشظية خلال أحدى المعارك ضد العصابات الإرهابية ما تسببت بشلل في الأطراف السفلى ".

وأضاف وكيل الوزارة بحسب البيان ،أن"الواجب المهني والوطني والإنساني يدعونا الى تفقد احتياجات الرجال الأبطال أبناء العراق الذين ضحّوا بأغلى مايملكونه دفاعاً عن وطنهم وشعبهم ، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم".

وأوضح أن " وزير النفط استجاب لمناشدة المقاتل البطل ناجح صالح ،حيث اوعز الى اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية بتكفل علاج المقاتل ومتابعة حالته الصحية".

من جانبه عبر المقاتل الجريح البطل ناجح صالح عن تقديره لوزير النفط ووكيل الوزارة لسرعة استجابتهم لمناشدته التي اطلقها عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، معبراً عن أمله في ان يسهم ذلك في استعادة بعضٍ من عافيته، رغم تعقيدات حالته الصحية .

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