2021/02/08 | 13:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات في عاصمة كوريا الجنوبية، سيؤول، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بإجراء اختبارات فيروس كورونا على القطط المنزلية والكلاب التي ظهرت عليها الأعراض، والتي لامست مرضى مصابين بـ (كوفيد-19).وقال المشرف على مكتب رئيس بلدية سيؤول لاحتواء ومكافحة الفيروس، بارك يو مي، خلال إفادة صحفية “منذ أن جرى تسجيل إصابة حيوان منزلي بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، ستقوم إدارة سيؤول ابتداءً من اليوم بإجراء اختبارات فيروس كورونا على الحيوانات الأليفة وبالتحديد الكلاب والقطط”.ولا يجري اختبار الحيوانات التي لم تكن على اتصال بالمصابين أو كانت على اتصال معهم ولكن لا تظهر عليها الأعراض المذكورة.وتشمل الأعراض الحمى والسعال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء اختبارات كورونا للقطط والكلاب في سيؤول عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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