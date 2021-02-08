العمل تكشف حقيقة دعوة المسجلين على الرعاية من 2016 لغاية 2019 إلى مراجعتها

2021/02/08 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين (8 شباط 2021)، حقيقة دعوتها للمسجلين على شبكة الرعاية الاجتماعية، من 2016 لغاية 2019، إلى مراجعتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تنفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صحة ما يتم تداوله عبر صفحة وهمية في موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تحمل اسم (مصطفى ال عمران) توهم المواطنين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة نشرت ما مضمونه (دعوة المسجلين على الرعاية الاجتماعية من 2016 لغاية 2019 الى مراجعة الرعاية للتأكد من اسمائهم)".

وأضافت، أنَّ وزارة العمل تنفي المعلومات المذكورة آنفا وتدعو المواطنين الى اعتماد موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية التابعة لها في متابعة آخر أخبار الوزارة، وتؤكد أنها ستقوم بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمها او ينشر اخباراً مفبركة عنها، لذا اقتضى التنويه".

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