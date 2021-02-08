بعد تسليمها إلى الكاظمي.. موعد مرجح لتصويت البرلمان العراقي على موازنة 2021 - عاجل

2021/02/08 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

توقع عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين، عرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، للتصويت داخل مجلس النواب، نهاية الأسبوع الحالي.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية أجرت أكثر من 40 تعديلا على مشروع قانون الموازنة من أجل مراعاة الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلاد".

وأضاف أن "اللجنة دعمت القطاع الخاص في المشروع بعدما همشته الحكومة، وكذلك انصفت الطبقات الهشة التي همشتها الحكومة"، مؤكدًا أن "الموازنة بصيغتها النهائية ارسلت الى الحكومة من أجل الاطلاع عليها".

وبين أن "الحكومة بحاجة الى يومين أو اكثر للاطلاع على التعديلات التي اجرتها المالية ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب، من أجل التصويت عليها، بالتالي نتوقع أن يتم هذا الأمر نهاية الأسبوع الحالية أو بداية الأسبوع المقبل".

ويوم أمس، اعلن مجلس النواب، أبرز ما تضمنه اجتماع المالية النيابية، برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن مسودة مشروع موازنة 2021.

وقال بيان للدائرة الإعلامية للمجلس تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة أعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعد ما جاءات من الحكومة برؤية مالية فقط".

وأضاف، أن "اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة للحكومة"، مشيراً إلى أن "ضغط النفقات وتعظيم الايرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من 302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة".

وأكد البيان، أن "الاجتماع تناول دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات".

ولفت إلى أن "الاجتماع تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة"، مبيناً أن "اللجنة المالية ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها".

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