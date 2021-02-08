التربية تصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول

2021/02/08 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصدرت وزارة التربية آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي 2020 – 2021.وقالت الوزارة في بيان ان "الامتحانات الشفهية والتحريرية تجري داخل المدرسة حضورياً ضمن المدة المحددة ، وتكون درجة امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول كما معمول به سابقاً ، على ان يؤدي تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى امتحانات نصف السنة شفهياً عدا دروس اللغات والرياضيات للصف الرابع الابتدائي التي تكون شفهية وتحريرية ، بالإضافة الى ان درسي الرياضة والفنية يدخل ضمن الجدول الأمتحاني " .واضافت :" يعتمد الامتحان النظري والعملي لدرس الحاسوب كما معمول به سابقاً ، اما في حال عدم وجود امتحان (عملي) يُعتمد (النظري) فقط (50% ×2) .اما بالنسبة لطلبة الانتساب فأنهم يؤدون الامتحانات المشمولة بالشفهي (الامتحانات الشفهية + التحريري) من (50% ×2) ، والمواد غير المشمولة بالشفهي يكون امتحانهم من (50% ×2) .وفي السياق ذاته اشارت المديرية العامة للتقويم والامتحانات ،الى :" ان درجة القرار لطلبة الكورسات تكون كما معمول به سابقاً (10) درجات قرار لكل كورس " ، مبينة :" ان إجراء الامتحانات لمرحلة واحدة أو أكثر تُقدره إدارة المدرسة أذ (يعتبر الصف وحدة لا تتجزأ في الامتحانات التحريرية ولا يجوز وضع درس لكل شعبة من الصف) ، وفي ما يخص الطلبة الذين انتظموا بالدوام ولم يمتحنوا (امتحانات شهرية) فانهم يؤدون امتحانات نهاية الكورس الأول من (50% ×2) ، مع التأكيد على ضرورة أتباع الإجراءات الوقائية والسلامة للتلاميذ والطلبة"./انتهى9

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