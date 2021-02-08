رئيس السلطة القضائية يبدأ زيارته لبغداد ويلتقي نظيره العراقي

2021/02/08 | 13:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأَ رئيس السلطة القضائية الإيراني السيد ابراهيم رئيسي زيارة رسمية اليوم الاثنين الى بغداد ترمي الى تعزيزِ العلاقات القضائية والقانونية بين البلدين....

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