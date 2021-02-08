2021/02/08 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر آلاف المتظاهرين في بورما لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على الانقلاب الذي أطاح برئيسة البلاد أونغ سان سو تشي.

وتجمع عدد من العمال صباح اليوم الاثنين في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد، استجابةً منهم للدعوة إلى إضراب عامّ والانضمام إلى التحرك الشعبي، لينضم اليهم لاحقا عمّال آخرون، بالإضافة إلى رهبان وطلاب، ملوحين بالأعلام الحمراء التي ترمز إلى شعار الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة، حزب أونغ سان سو تشي المحتجزة منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد قبل أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد آلاف التظاهرات في رانغون احتجاجا على الانقلاب في بورما) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد آلاف التظاهرات في رانغون احتجاجا على الانقلاب في بورما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).